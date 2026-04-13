Что будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму — прогноз

В республиканском минсельхозе также сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас — это именно то, что надо посевам.