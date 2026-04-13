Что будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму — прогноз

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости Крым. Крымские аграрии планируют собрать минимум 1,5 млн тонн зерновых и 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Многоводный зимний период позволяет сделать достаточно благоприятный прогноз по урожаям. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.

Источник: РИА "Новости"

«Не менее чем полтора миллиона тонн зерна Республика Крым соберет. Это тот минимум, на который мы безоговорочно рассчитываем, и который мы обеспечим с вероятностью практически сто процентов», — сказал он.

Также представитель профильного министерства уточнил, что в регионе практически завершился сев яровых ранних культур: ячменя, овса.

Говоря о планах на урожай плодово-косточковых культур, замминистра отметил, что аграрии рассчитывают в случае благоприятных погодных условий собрать не менее чем 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.

Кроме того, он рассказал, что урожай овощей защищен, поскольку овощи в Крыму выращиваются в условиях энергоэффективного капельного орошения, «поэтому на эту группу культур наличие или отсутствие осадков не окажет какого-то существенного влияния», заключил он.

В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже, сообщалось ранее.

В республиканском минсельхозе также сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас — это именно то, что надо посевам.

