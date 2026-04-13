В Омске взлетели цены на проезд в электричках: что еще подорожало

По данным специалистов Омскстата, абсолютным антирекордсменом стал проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Так, стоимость билетов на электрички взлетела на 62,4%. Поездка в плацкартных вагонах также ощутимо ударила по кошельку — цена выросла на 21,1%. Специалисты связывают резкий скачок стоимости пригородных перевозок с изменением тарифной политики. С 1 марта АО «Омск-пригород» перешло на расчет стоимости билетов исходя из фактического километража, отменив привязку к тарифным зонам.