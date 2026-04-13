В Омске взлетели цены на проезд в электричках: что еще подорожало

По данным специалистов Омскстата, абсолютным антирекордсменом стал проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Так, стоимость билетов на электрички взлетела на 62,4%. Поездка в плацкартных вагонах также ощутимо ударила по кошельку — цена выросла на 21,1%. Специалисты связывают резкий скачок стоимости пригородных перевозок с изменением тарифной политики. С 1 марта АО «Омск-пригород» перешло на расчет стоимости билетов исходя из фактического километража, отменив привязку к тарифным зонам.
Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожал свежий перец (+37,6%). Вслед за ним следуют овощи борщевого набора: морковь прибавила в цене 13,5%, свекла — 8,9%. Томаты стали дороже на 9,8%. При этом некоторые продукты, напротив, подешевели. Огурцы подешевели на 31,2%, апельсины — 11,8%, репчатый лук — 6,7%.
Значительный рост тарифов коснулся почтовых услуг: отправка простого письма теперь обходится на 45,5% дороже. Поездки на отдых также подорожали: туры в Египет выросли в цене на 16,1%, а в государства Средней Азии — на 15,6%.
Среди непродовольственных товаров заметнее всего подскочили цены на велосипеды (+6,4%), пену для бритья (+9,5%), наборы фломастеров (+8,8%), мужские и детские футболки (+7,1% и +6,5% соответственно). Цветы к праздникам прибавили 5,2%.
В то же время годовой полис ОСАГО подешевел на 5,7%, а проживание в гостинице — на 4,8%. Также снизились цены на женские платья (-4,5%) и детские джемперы (-5%).