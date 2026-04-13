СберИнвестиции: биржевые фонды вернулись на первое место по популярности в первом квартале

Чистый приток средств на брокерские счета в Сбере вырос более чем в три раза.
По итогам первого квартала биржевые фонды возглавили топ самых популярных инструментов. В марте в 1,5 раза вырос оборот в акциях и в 15 раз — во фьючерсах на нефть, золото и валюту. Так инвесторы отыгрывали события на Ближнем Востоке и пользовались преимуществами единого брокерского счета. Об этом рассказали СберИнвестиции, подводя итоги первого квартала.
В первом квартале чистый приток средств на брокерские счета в 3,4 раза превзошёл результат за аналогичный период прошлого года. К брокеру присоединились 545 тыс. новых инвесторов, что на 65% больше, чем год назад. Большинство — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Самарской, Челябинской областях, Красноярском крае и Нижегородской области. Общее число клиентов превысило 9 млн человек.
Впервые с конца 2024 года в лидерах спроса у частных инвесторов — биржевые паевые фонды. Клиенты купили их на 126 млрд рублей больше, чем продали, это 43% от общего объема нетто-покупок. Результат в два раза больше, чем в четвертом квартале прошлого года, когда чистый приток составил 60 млрд рублей.
В топе самых востребованных — фонды на денежный рынок и облигации. Рейтинг притоков среди фондов возглавил один из крупнейших на рынке БПИФ денежного рынка «Сберегательный» (SBMM). Вторым по популярности стал фонд со смешанной стратегией денежный рынок плюс облигации — фонд «Консервативный» (SAFE).
«Инвесторы активно совершали сделки с фондами — торговый оборот вырос в 1,5 раза по сравнению с четвертым кварталом. Вероятно, интерес к фондам денежного рынка и облигациям возник на фоне стремительного снижения ставок по банковским вкладам в конце 2025 и начале 2026 года. Также повышенный спрос инвесторы демонстрировали к фондам недвижимости, среди них наибольшим спросом пользовался ЗПИФ “Современная коллекция”, — отметил управляющий директор брокерского бизнеса СберИнвестиций Станислав Портненко.
На второй строчке по популярности у клиентов СберИнвестиций — облигации. В них инвестировали 112 млрд рублей, это 38% от общего объема нетто-покупок и на 6 млрд больше, чем в четвертом квартале. Лидируют ОФЗ, в них вложили за вычетом выводов 47 млрд рублей. В ТОПе — длинные бумаги с фиксированным купоном: ОФЗ-26254-ПД и ОФЗ-26248-ПД, за ними следуют прочие выпуски ОФЗ также со сроком до погашения свыше 10 лет, что подтверждает оптимизм инвесторов касательно дальнейшей траектории снижения ключевой ставки.
Третье место по чистому притоку — у акций. В них клиенты Сбера вложили 19,8 млрд рублей или всего 7% от всех нетто-покупок. Это всего на миллиард больше, чем в четвертом квартале — несмотря на разворот цикла ДКП, пока инвесторы не спешат перекладываться из облигаций в акции. При этом по объему сделок акции на втором месте — на них пришлось 28% от всего оборота. Особый всплеск был заметен в марте — на фоне Ближневосточного конфликта оборот за месяц вырос в 1,5 раза. В десятке самых популярных акций — традиционно высоколиквидные бумаги Сбера, Газпрома, ВТБ, Лукойла, Роснефти, НОВАТЭКа, X5, а также в лидерах были акции СПБ Биржи,, ЮГК и Полюса.
Абсолютным лидером по объему сделок стали фьючерсы и опционы. Оборот по фьючерсам на золото, нефть и валюту в марте вырос примерно в 15 раз по сравнению с предыдущими месяцами. Наибольшей популярностью пользовался фьючерс на нефть марки Brent с экспирацией в апреле (BRJ6), фьючерс на золото в долларах за тройскую унцию с экспирацией в июне (GDM6) и фьючерс на юань/рубль (CRM6) и доллар с экспирацией в июне (SiM6). Нарастить активность инвесторов на срочном рынке в том числе помогло введение единого брокерского счета. Так инвесторы смогли моментально реагировать на изменения даже на выходных, не привлекая дополнительных средств, ведь гарантийным обеспечением могут выступать ценные бумаги. Сбер предоставляет такую возможность бесплатно.
16+