Глава КГК Герасимов сказал, какой белорусской корпорации нужно активнее работать на внутренний рынок

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сказав, кто идет с протянутой рукой за дополнительной господдержкой. На совещании глава государства напомнил, что в планах было, чтобы премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только вывели на новый уровень белорусский АПК, но стали солидной статьей экспорта. Однако пока на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств БНБК не вышло.