Глава КГК Герасимов сказал, какой белорусской корпорации нужно активнее работать на внутренний рынок

КГК сказал, какой белорусской корпорации нужно работать на внутренний рынок.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, какой белорусской корпорации нужно активнее работать на внутренний рынок.

Так, глава КГК обратил внимание на деятельность Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Герасимов согласился: «внешний рынок просел по ценам», что вызывает некоторые проблемы. Но другой стороной медали он назвал субъективные моменты и то, что некоторые проблемы. При этом ряд компаний не занимается внутренним рынком:

— Мы отдаем его другим, хотя у нас продукция не хуже, а то и лучше, чем у других, и она абсолютно конкурентоспособная по цене.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сказав, кто идет с протянутой рукой за дополнительной господдержкой. На совещании глава государства напомнил, что в планах было, чтобы премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только вывели на новый уровень белорусский АПК, но стали солидной статьей экспорта. Однако пока на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств БНБК не вышло.

Между тем Польша начала строить дополнительное заграждение на границе с Беларусью.

А еще мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей за одно растение на своем участке.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше