Глава КГК Герасимов сказал, какой белорусской корпорации нужно активнее работать на внутренний рынок

Председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, какой белорусской корпорации нужно активнее работать на внутренний рынок.
Так, глава КГК обратил внимание на деятельность Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Герасимов согласился: «внешний рынок просел по ценам», что вызывает некоторые проблемы. Но другой стороной медали он назвал субъективные моменты и то, что некоторые проблемы. При этом ряд компаний не занимается внутренним рынком:
— Мы отдаем его другим, хотя у нас продукция не хуже, а то и лучше, чем у других, и она абсолютно конкурентоспособная по цене.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о развитии Белорусской национальной биотехнологической корпорации, сказав, кто идет с протянутой рукой за дополнительной господдержкой. На совещании глава государства напомнил, что в планах было, чтобы премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только вывели на новый уровень белорусский АПК, но стали солидной статьей экспорта. Однако пока на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств БНБК не вышло.
