Стала известна средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе 2026 года составила почти 74 275 рублей. Это на 10,9 процента больше, чем в январе 2025 год. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за год на 4,4 процента.