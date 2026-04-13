Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна средняя зарплата в Башкирии

Статистики Башкирии сообщили размер средней зарплаты в регионе.

Источник: Башинформ

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе 2026 года составила почти 74 275 рублей. Это на 10,9 процента больше, чем в январе 2025 год. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за год на 4,4 процента.

Как сообщал ранее Башинформ, в целом за январь — декабрь прошлого года средняя зарплата в республике превысила 74 390 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.

Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.

Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.