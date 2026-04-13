Стала известна средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе 2026 года составила почти 74 275 рублей. Это на 10,9 процента больше, чем в январе 2025 год. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за год на 4,4 процента.
Как сообщал ранее Башинформ, в целом за январь — декабрь прошлого года средняя зарплата в республике превысила 74 390 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.