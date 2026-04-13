Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы проели и пропили в общепите 8,6 млрд рублей в 2026 году

Эксперты зафиксировали рекордный рост оборота на 20%

Источник: Комсомольская правда

В первые два месяца 2026 года оборот в сфере общепита в Волгоградской области достиг 8,6 миллиарда рублей, что на целых 19,9% больше, чем за тот же период в 2025 году, если сравнивать в сопоставимых ценах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Львиную долю этого оборота — 62,4%, или 5,4 миллиарда рублей — обеспечивают представители малого бизнеса и самозанятые граждане. Именно они формируют основу динамичного роста, предлагая разнообразные концепции и подходы к питанию. Крупные и средние предприятия также внесли свой вклад, их доля составила 37,6%, или 3,2 миллиарда рублей.

Доля Южного федерального округа в общем обороте общественного питания России составляет 8,5%, что равняется 64 миллиардам рублей. Внутри ЮФО волгоградский регион занимает третье место по объему оборота. Лидерами в ЮФО остаются Краснодарский край с 44,5% и Ростовская область с 23,3%.