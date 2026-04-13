Исследование: Калининград вошел в топ городов по расходам на украшения с рубинами

В 2025 году средний чек составлял 62 642 ₽

Калининград занял шестое место в рейтинге по росту спроса на украшения с рубинами в рейтинге аналитического центра SOKOLOV. Как утверждает пресс-служба компании, по сравнению с прошлым годом спрос на подобные украшения вырос на 25%.

В Калининграде объем продаж вырос на 65%., средний чек составил 62 642 ₽ (самый высокий показатель — в Краснодаре, 64 621 ₽). Согласно данным аналитического центра, изделия с рубинами калининградцы чаще предпочитают в красном и белом золоте. Самыми популярными категориями украшений являются кольца, серьги и подвески.

Лидерами рейтинга стали Казань, Саратов, Иркутск и Пермь. В целом по России спрос на украшения с рубинами увеличился на 8%, отмечается в исследовании.