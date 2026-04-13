300 млрд в наличных за месяц: россияне уходят от банков и теряют доход

В России резко вырос объем наличных средств и доля граждан, хранящих сбережения дома, следует из данных Банка России и исследования НПФ «Будущее» и проекта «ГраФин».
По итогам марта объем наличных в обращении увеличился на 300 млрд рублей и достиг 19,5 трлн. Одновременно опрос показал, что 15% россиян держат все накопления в наличной форме. Это заметно выше привычных значений прошлых лет.
Основной причиной роста интереса к кешу участники рынка называют сбои мобильного интернета и опасения потерять доступ к банковским счетам. На этом фоне наличные воспринимаются как наиболее доступный инструмент для повседневных расчетов. Дополнительным фактором остаются колебания валют и финансовых рынков.
При этом структура сбережений остается диверсифицированной. Ценные бумаги выбрали 29% опрошенных, драгоценные металлы — 25%, банковские вклады — 18%, недвижимость — 13%.
Часть населения по-прежнему ориентируется не на доходность, а на сохранность средств. Почти половина респондентов не учитывает доходность вложений, четверть не понимает этот показатель, еще 22% ставят в приоритет надежность.
В отдаленных регионах наличные остаются ключевым платежным инструментом из-за ограниченного доступа к банковским сервисам. Дополнительное давление на безналичные расчеты оказывают налог на проценты по вкладам, действующий с 2024 года, и сохраняющееся недоверие к финансовой системе.
На этом фоне усиливается контроль со стороны государства. По имеющейся информации, с 2027 года налоговые органы смогут получать данные о счетах физлиц через взаимодействие с Банком России. Речь идет, в частности, о мониторинге операций с неподтвержденными доходами.
Несмотря на рост интереса к наличным, рубль сохраняет доминирующее положение в сбережениях: по данным регулятора, около 95% вкладов остаются рублевыми. При этом увеличивается объем наличной иностранной валюты — в первом полугодии 2025 года он вырос на 1,4 млрд долларов.
Эксперты отмечают, что хранение средств в наличной форме связано с рядом рисков. Деньги не приносят дохода и теряют покупательную способность из-за инфляции. При росте цен на уровне около 6% в год реальная стоимость сбережений за несколько лет может существенно снизиться.
Дополнительно сохраняются бытовые риски — кражи, пожары, затопления и утрата средств. Крупные суммы наличных также привлекают внимание злоумышленников.
В качестве альтернативы участники рынка называют банковские вклады и накопительные счета для краткосрочных целей, а также облигации, фонды и программы негосударственных пенсионных фондов для долгосрочных накоплений. Выбор инструмента зависит от уровня риска и задач, однако ключевым принципом остается диверсификация.
