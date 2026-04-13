Стало известно, когда завершат пробивку улиц Абая, Толе би и Жубанова

Аким Наурызбайского района Алматы Назира Тогизбаева рассказала, когда планируется завершить работы по пробивке проспекта Абая и улиц Толе би и Жубанова, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщила Тогизбаева, в районе продолжается пробивка ключевых магистральных улиц.

— По проспекту Абая из 5,3 километра уже построено 4,7 километра; — По улице Толе би на участке от улицы Ашимова до границы города протяженностью 2,3 километра заасфальтировано 1,2 километра, выкуплено 98 земельных участков из 104; — По улице Жубанова протяженностью 3,9 километра ведется поэтапный выкуп земельных участков.

Аким района рассказала об этом на брифинге в РСК. Она также добавила, что: — Пробивка Абая завершится в августе 2026 года; — Пробивка Толе би завершится в декабре этого года; — Завершение работ по пробивке Жубанова запланировано на декабрь 2027 года.