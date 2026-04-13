Стало известно, когда завершат пробивку улиц Абая, Толе би и Жубанова

Аким района рассказала об этом на брифинге в РСК. Она также добавила, что: — Пробивка Абая завершится в августе 2026 года; — Пробивка Толе би завершится в декабре этого года; — Завершение работ по пробивке Жубанова запланировано на декабрь 2027 года.