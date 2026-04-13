Ипотеку станет сложнее оформить в Казахстане

Изменения в ипотечном кредитовании в Казахстане: что нужно знать
С 1 июля в Казахстане планировались изменения в ипотечном кредитовании. Изначально предполагалось снизить предельную ставку по ипотечным займам с 25% до 20%. Однако теперь стало известно, что изменения могут быть более глобальными и затронуть сами правила определения процентов.
Как изменится процесс получения ипотеки?
Портал «Крыша» отмечает, что банки начнут строже оценивать заёмщиков, а подход к расчёту ставок и платёжеспособности станет более жёстким. Взять ипотеку станет сложнее.
Почему это важно?
Ранее в Нацбанке говорили, что ипотека из-за высокой ставки может стать «финансовой ловушкой» для казахстанцев. Чтобы снизить риски для граждан, обсуждалась возможность изменить условия, по которым банки будут рассчитывать проценты по ипотеке.
Сейчас в большинстве банков действует фиксированная ставка, которая одинакова для всех заёмщиков. Однако с 1 июля планируется ввести индивидуальные ставки для каждого, которые будут зависеть от различных параметров:
размер первоначального взноса;
уровень дохода;
кредитная история;
долговая нагрузка;
состав семьи.
Некоторые банки уже используют индивидуальный подход при оформлении ипотеки под заклад денег или в партнёрских программах. Ставка зависит от первоначального взноса и срока кредита:
При оформлении ипотеки на короткий срок (до года) и первоначальном взносе более 50% ставка может составлять от 0,1% до 7%.
При более длительном сроке и меньшем первоначальном взносе ставка увеличивается до 10−15%.
Для надёжных заёмщиков ипотека будет дешевле
Заёмщик с высоким первоначальным взносом (от 30% и выше), стабильным высоким доходом и без действующих кредитов сможет рассчитывать на более выгодные условия — низкую ставку, большую сумму и срок займа.
При высокой долговой нагрузке или небольшом первоначальном взносе ставка будет выше, либо в кредите вовсе откажут.
Банки будут учитывать только официальный доход
Ещё одно важное изменение: банки будут учитывать только официальные доходы, подтверждённые пенсионными отчислениями. Ипотеку без подтверждения дохода или под дополнительный залог больше выдавать не будут.
Долги будут влиять сильнее
Сейчас банки рассчитывают коэффициент долговой нагрузки (КДН) у своих заёмщиков — сколько человек тратит в месяц на кредиты. Существует правило, согласно которому КДН не должен превышать 50%.
С июля вводится дополнительный показатель — коэффициент долга к доходу (КДД). Он учитывает не только ежемесячные платежи, но и все долги по отношению к годовому доходу заёмщика. КДД позволит оценивать не только ежемесячную нагрузку, но и общий уровень закредитованности заёмщика.
Возможно, появятся отдельные лимиты как по категориям, так и по каждому виду займов.
Что делать заёмщику?
Чтобы новые правила не стали преградой, казахстанцам следует заранее оценить свою финансовую нагрузку и проверить кредитную историю перед подачей на ипотеку:
закрыть или сократить мелкие кредиты и рассрочки;
по возможности увеличить первоначальный взнос;
подтвердить официальный доход;
не брать новые займы перед подачей заявки.
Ранее также сообщалось, что казахстанские банки будут использовать такой показатель как LTV (loan-to-value) — отношение суммы кредита к стоимости жилья.
