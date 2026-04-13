Новую газовую ТЭЦ Кызылорды перевели на круглосуточную генерацию электроэнергии

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Новая газовая ТЭЦ Кызылорды начала круглосуточно вырабатывать электроэнергию.
Теплоэлектроцентраль дала первые 170 мегаватт, проект реализуется турецкой компанией.
«На текущий момент две газотурбинные установки работают в круглосуточном режиме, выдавая 170 МВт мощности в единую энергосистему и обеспечивая дополнительную генерацию для южной зоны страны. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию еще паровой турбины, что позволит вывести станцию на проектные показатели», — сообщили в Минэнерго Казахстана.
Кызылординская ПГУ — часть масштабного плана по обновлению энергетического каркаса Казахстана. В 2026 году в республике запланирован ввод в эксплуатацию рекордных 2,64 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии, отметили в ведомстве.
«В годовой план включены запуск четырех парогазовых установок, двух ветровых и четырех солнечных электростанций, а также расширение мощностей на двух объектах. Ожидается, что новые энергообъекты будут производить порядка 16 млрд кВт*ч электроэнергии в год», — сообщили в министерстве.
Это позволит полностью ликвидировать энергодефицит в стране к концу первого квартала 2027 года, а к 2029 году обеспечит устойчивый профицит мощностей.