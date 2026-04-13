Объем наличных денег в РФ рекордно вырос: сколько россиян хранят все свои сбережения «под матрасом»

В марте объем наличных денег в России вырос на 300 млрд рублей, что стало рекордом за последние годы. В результате этот показатель достиг 19,5 трлн рублей. Об этом говорят итоги исследования, пишет газета «Известия».
Согласно результатам опроса, 15% россиян держат все сбережения дома. Наиболее популярными способами хранения денег остаются ценные бумаги (30%), золото и драгоценные металлы (25%), банковские депозиты (18%) и недвижимость (12%).
Одной из причин называют нестабильность связи. В ЦБ России отметили, что перебои с мобильным интернетом заставляют граждан и бизнес запасаться наличными. Основатель SharesPro Денис Астафьев заявил, что люди боятся потерять доступ к счетам.
Кроме того, влияет низкий уровень финансовой грамотности. Опрос показал, что для половины респондентов доходность в банке не важна, четверть не понимает, что это такое, а 22% ценят сохранность средств.
С 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год будут контролироваться налоговыми органами. ФНС и ЦБ планируют автоматический обмен данными по счетам с неподтвержденными доходами для борьбы с неофициальным предпринимательством.
Напомним, по последним данным ЦБ, россияне держат в банках 67 трлн рублей. Большая доля этих денег лежит на вкладах и накопительных счетах. При этом у многих вклады есть в разных банках под разные проценты.