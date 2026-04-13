Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объем наличных денег в РФ рекордно вырос: сколько россиян хранят все свои сбережения «под матрасом»

«Известия»: каждый седьмой россиянин хранит все свои накопления под матрасом.

Источник: Комсомольская правда

В марте объем наличных денег в России вырос на 300 млрд рублей, что стало рекордом за последние годы. В результате этот показатель достиг 19,5 трлн рублей. Об этом говорят итоги исследования, пишет газета «Известия».

Согласно результатам опроса, 15% россиян держат все сбережения дома. Наиболее популярными способами хранения денег остаются ценные бумаги (30%), золото и драгоценные металлы (25%), банковские депозиты (18%) и недвижимость (12%).

Одной из причин называют нестабильность связи. В ЦБ России отметили, что перебои с мобильным интернетом заставляют граждан и бизнес запасаться наличными. Основатель SharesPro Денис Астафьев заявил, что люди боятся потерять доступ к счетам.

Кроме того, влияет низкий уровень финансовой грамотности. Опрос показал, что для половины респондентов доходность в банке не важна, четверть не понимает, что это такое, а 22% ценят сохранность средств.

С 2027 года переводы физлицам свыше 2,4 млн рублей в год будут контролироваться налоговыми органами. ФНС и ЦБ планируют автоматический обмен данными по счетам с неподтвержденными доходами для борьбы с неофициальным предпринимательством.

Напомним, по последним данным ЦБ, россияне держат в банках 67 трлн рублей. Большая доля этих денег лежит на вкладах и накопительных счетах. При этом у многих вклады есть в разных банках под разные проценты.