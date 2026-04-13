Масштабная профилактическая кампания ФНС: налоговики активно борются с незаконным дроблением бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала масштабную профилактическую кампанию, направленную на выявление случаев незаконного дробления бизнеса. Об этом пишет газета «Ведомости».
Как сообщается, сотрудники налоговых органов вызывают предпринимателей для разъяснения вопросов, связанных с оптимизацией деятельности и возможной подменой трудовых отношений. Основная цель таких бесед — пресечь схемы, позволяющие снижать налоговую нагрузку с нарушением закона.
Под особый контроль попали предприниматели, которые до этого года применяли патентную систему налогообложения, а затем перешли на упрощенную систему или АвтоУСН. Сейчас патент доступен только индивидуальным предпринимателям с годовым доходом не более 20 млн рублей.
Уведомления о проверках уже направляются бизнесу по всей стране. Если ранее контрольные мероприятия носили выборочный характер, то теперь речь идет о широкой и централизованной федеральной кампании.
Ранее в Госдуме рассказали, что налоговая служба РФ может легко выявить скрытые доходы благодаря доступу к данным о счетах, депозитах и недвижимости. Любые необъяснимо крупные суммы требуют объяснений.