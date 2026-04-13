Крупный банк высказался о перспективах инфляции в Беларуси

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития высказались о перспективах инфляции в Беларуси.

Аналитики банка обратили внимание на то, что в Беларуси инфляция замедлилась до 5,4% в марте после 5,6% в феврале. На снижение темпов роста инфляции сказалось, преимущественно, замедление темпов роста цен на продовольственные товары — до 7,8% год к году в марте (с 8,7% год к году в феврале). Это связано с более умеренным ростом цен на сезонные овощи и фрукты (3,5% после 5,6% в феврале).

Но при этом заметно ускорение темпов инфляции в сфере услуг. Они выросли на 6% в марте после 5,4% в феврале. Это связано с переносом повышения тарифов на ЖКУ с января на март.

Снижение темпов роста цен фиксируют в Беларуси уже четвертый месяц подряд. На фоне замедления базовой инфляции (в марте — 6,4% после 6,8% в феврале) это указывает на устойчивость дезинфляционных процессов.

— Ожидаем, что рост цен в 2026 году останется в пределах целевого параметра — не выше 7%, — сказано в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития.

