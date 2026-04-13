Внешний долг Казахстана показал самый быстрый рост за 17 лет

Рост внешнего долга Казахстана: анализ и перспективы
За последний год внешний долг Казахстана продемонстрировал рекордный рост, достигнув уровня, который ранее не наблюдался. Рассмотрим ключевые показатели и факторы, влияющие на долговую нагрузку страны.
Абсолютные и относительные показатели
Внешний долг в абсолютном выражении: увеличился на 17,2 млрд долл. США.
Отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность): с 56,6% до 59,4%.
Отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность): с 25,3% до 30,1%.
Отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность): с 182,7% до 201,7%.
Отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность): с 81,6% до 102%.
Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность): с 56,4% до 66,1%.
Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность): с 36,1% до 40,2%.
Отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу: с 235,4% до 301,6%.
Анализ по секторам
Наибольший рост задолженности продемонстрировали следующие категории:
Банки: увеличение на 39,4%, или на 5,2 млрд долл. США, доля в общем долге — 10,1% (годом ранее — 8%).
Органы государственного управления: рост на 25,3%, или на 3,2 млрд долл. США, доля в общем долге — 8,8% (годом ранее — 7,8%).
Межфирменная задолженность: сокращение на 1,4%, доля в общем долге уменьшилась с 55,3% до 49,4%.
Другие секторы: рост на 21,9%, или на 9,9 млрд долл. США.
Заключение
Структура внешнего долга Казахстана демонстрирует смешанную динамику. Рост зафиксирован в нескольких секторах, однако ключевую роль по-прежнему играет межфирменная задолженность. Ускорение увеличения долга банков и органов государственного управления может указывать на усиление внешнего заимствования в текущих экономических условиях. В ближайшей перспективе важно оценить, как эти изменения повлияют на устойчивость долговой позиции страны.