Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внешний долг Казахстана показал самый быстрый рост за 17 лет

Согласно обновлённым данным Национального банка РК, к концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг рекордного значения: почти 182 млрд долл. США.

Источник: DKNews.kz

Рост внешнего долга Казахстана: анализ и перспективы

За последний год внешний долг Казахстана продемонстрировал рекордный рост, достигнув уровня, который ранее не наблюдался. Рассмотрим ключевые показатели и факторы, влияющие на долговую нагрузку страны.

Абсолютные и относительные показатели

  1. Внешний долг в абсолютном выражении: увеличился на 17,2 млрд долл. США.

  2. Отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность): с 56,6% до 59,4%.

  3. Отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность): с 25,3% до 30,1%.

  4. Отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность): с 182,7% до 201,7%.

  5. Отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность): с 81,6% до 102%.

  6. Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность): с 56,4% до 66,1%.

  7. Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность): с 36,1% до 40,2%.

  8. Отношение резервных активов Национального банка РК к краткосрочному внешнему долгу: с 235,4% до 301,6%.

Анализ по секторам

Наибольший рост задолженности продемонстрировали следующие категории:

  • Банки: увеличение на 39,4%, или на 5,2 млрд долл. США, доля в общем долге — 10,1% (годом ранее — 8%).

  • Органы государственного управления: рост на 25,3%, или на 3,2 млрд долл. США, доля в общем долге — 8,8% (годом ранее — 7,8%).

  • Межфирменная задолженность: сокращение на 1,4%, доля в общем долге уменьшилась с 55,3% до 49,4%.

  • Другие секторы: рост на 21,9%, или на 9,9 млрд долл. США.

Заключение

Структура внешнего долга Казахстана демонстрирует смешанную динамику. Рост зафиксирован в нескольких секторах, однако ключевую роль по-прежнему играет межфирменная задолженность. Ускорение увеличения долга банков и органов государственного управления может указывать на усиление внешнего заимствования в текущих экономических условиях. В ближайшей перспективе важно оценить, как эти изменения повлияют на устойчивость долговой позиции страны.

