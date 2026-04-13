Внешний долг Казахстана показал самый быстрый рост за 17 лет

Внешний долг в абсолютном выражении: увеличился на 17,2 млрд долл. США.

Отношение внешнего долга к ВВП (включая межфирменную задолженность): с 56,6% до 59,4%.

Отношение внешнего долга к ВВП (исключая межфирменную задолженность): с 25,3% до 30,1%.

Отношение внешнего долга к ЭТУг (включая межфирменную задолженность): с 182,7% до 201,7%.

Отношение внешнего долга к ЭТУг (исключая межфирменную задолженность): с 81,6% до 102%.

Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (включая межфирменную задолженность): с 56,4% до 66,1%.

Отношение платежей по погашению и обслуживанию долгосрочного внешнего долга к ЭТУп (исключая межфирменную задолженность): с 36,1% до 40,2%.