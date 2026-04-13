В Новосибирской области ужесточат контроль за качеством дорог

На асфальтобетонных заводах уже установили пылеулавливающие устройства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение усилить надзор за дорожными работами в регионе.

«Нужно внедрить чёткие регламенты, контрольные процедуры и персональную ответственность», — отметил губернатор.

Минтранс области уже работает в этом направлении: на асфальтобетонных заводах установили пылеулавливающие устройства, на загруженных магистралях Новосибирска применяют смеси с крупным щебнем для снижения колееобразования.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что большегрузам ограничат проезд по Новосибирску с 13 апреля.