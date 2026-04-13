Нижегородские компании рассказали о наборах компенсаций для сотрудников

Опрос SuperJob показал, какие бонусы чаще всего предлагают работодатели региона.

Сервис для поиска работы SuperJob провёл опрос среди представителей компаний Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какие компенсационные пакеты они предоставляют сотрудникам. Исследование проводилось с 2 марта по 7 апреля 2026 года.

Наиболее распространённой опцией оказалось корпоративное обучение: его предлагают 55% компаний. Второе место по популярности делят подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия — их предоставляют 46% работодателей.

Другие распространённые бонусы:

материальная помощь в сложных жизненных ситуациях (41% организаций);

компенсация расходов на сотовую связь и интернет (26%);

полисы добровольного медицинского страхования (20%);

компенсация за занятия фитнесом (13%);

дополнительные дни к отпускам (12%);

льготные путёвки (11%);

консультации корпоративных психологов, финансистов и юристов (10%).

Ранее сообщалось, что 90% нижегородцев поддержали запрет вейпов.