Нижегородские компании рассказали о наборах компенсаций для сотрудников

Сервис для поиска работы SuperJob провёл опрос среди представителей компаний Нижнего Новгорода, чтобы выяснить, какие компенсационные пакеты они предоставляют сотрудникам. Исследование проводилось с 2 марта по 7 апреля 2026 года.
Наиболее распространённой опцией оказалось корпоративное обучение: его предлагают 55% компаний. Второе место по популярности делят подарки к праздничным датам и корпоративные мероприятия — их предоставляют 46% работодателей.
Другие распространённые бонусы:
материальная помощь в сложных жизненных ситуациях (41% организаций);
компенсация расходов на сотовую связь и интернет (26%);
полисы добровольного медицинского страхования (20%);
компенсация за занятия фитнесом (13%);
дополнительные дни к отпускам (12%);
льготные путёвки (11%);
консультации корпоративных психологов, финансистов и юристов (10%).
