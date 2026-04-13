Власти Приморья заключат концессию по строительству курорта «Солнечный» за 6,9 млрд рублей

Министерство экономического развития Приморского края объявило о старте конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту «Комплекс семейного отдыха “Солнечный”»
9 апреля 2026 года на официальном сайте торгов было опубликовано извещение о начале приема заявок от потенциальных участников конкурса.
Общая информация о проекте:
Общая стоимость строительства гостинично-курортной инфраструктуры на месте бывшей спортивной базы на побережье Уссурийского залива составляет 6,96 млрд рублей.
Более половины суммы — 3,57 млрд рублей — планируется направить из федерального и краевого бюджетов.
Срок концессии составит 30 лет.
Расположение и история участка:
Участок под застройку находится во Владивостоке, в границах кадастровых кварталов 25:28:050091, 25:28:050089 и 25:28:050090.
Это побережье Уссурийского залива, примерно в 4,5 км от популярной бухты Лазурная (Шамора).
На этом месте сейчас расположена спортивная база «Солнечная», которую планируется реконструировать.
Проект включен в мастер-план развития Владивостокской городской агломерации.
Соглашение о сотрудничестве было подписано между правительством Приморского края и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года.
Планируемые объекты:
Гостиничный комплекс категории «четыре звезды» на 144 номера.
Пять апартаментных корпусов (по 24 номера каждый, всего 120 номеров).
Универсальный спортивный зал (площадью от 1000 до 1700 кв. м).
Водно-спортивный комплекс (площадью 3500−4500 кв. м).
Ресторан.
Открытый амфитеатр.
Склады.
Многоуровневые парковки.
Три моста (два автомобильно-пешеходных и один велопешеходный).
Новые инженерные сети.
Берегоукрепление ручья.
Сроки и этапы реализации:
Прием заявок о готовности к участию в конкурсе: с 10 апреля по 25 мая 2026 года.
Период проектирования и строительства: с 2026 по 2028 годы.
Ввод объекта в эксплуатацию: июль 2028 года.
Эксплуатация комплекса: оставшийся срок концессии (после 2028 года).
Финансирование проекта:
Федеральный бюджет: 2,47 млрд рублей.
Краевой бюджет: 1,1 млрд рублей (средства уже предусмотрены).
Собственные средства концессионера: 50 млн рублей.
Заемные средства: 3,33 млрд рублей.
Условия концессии:
Созданное имущество будет зарегистрировано в собственность Приморского края.
Концессионер обязуется предоставлять комплекс или его отдельные объекты для краевых нужд при необходимости.
Инициатор проекта:
Инициатором заключения концессионного соглашения является ООО «Комплекс семейного отдыха “Солнечный”».
Компания зарегистрирована в 2023 году в городе Красногорске Московской области.
Единственный учредитель и руководитель: Николай Шленцов, ранее руководивший проектом создания горнолыжного комплекса в Арсеньеве.
Продажа участка на Патрокле:
Земельный участок во Владивостоке под комплексное развитие площадью 1,8 га на улице Архангельской был продан компании СЗ «Стройиндустрия».
Застройщик предложил за участок более 500 млн рублей, что в 12 раз превысило начальную цену аукциона.
Участок будет реализован по договору КРТ под многоэтажную жилую застройку.
Градостроительный потенциал участка оценивается в 46 тысяч кв. метров.