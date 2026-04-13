Власти Приморья заключат концессию по строительству курорта «Солнечный» за 6,9 млрд рублей

Комплекс построят недалеко от Шаморы на месте спортивной базы «Солнечная».

Источник: PrimaMedia.ru

Министерство экономического развития Приморского края объявило о старте конкурса на право заключения концессионного соглашения по проекту «Комплекс семейного отдыха “Солнечный”»

9 апреля 2026 года на официальном сайте торгов было опубликовано извещение о начале приема заявок от потенциальных участников конкурса.

Общая информация о проекте:

  • Общая стоимость строительства гостинично-курортной инфраструктуры на месте бывшей спортивной базы на побережье Уссурийского залива составляет 6,96 млрд рублей.

  • Более половины суммы — 3,57 млрд рублей — планируется направить из федерального и краевого бюджетов.

  • Срок концессии составит 30 лет.

  • Сдача объекта в эксплуатацию намечена на июль 2028 года.

Расположение и история участка:

  • Участок под застройку находится во Владивостоке, в границах кадастровых кварталов 25:28:050091, 25:28:050089 и 25:28:050090.

  • Это побережье Уссурийского залива, примерно в 4,5 км от популярной бухты Лазурная (Шамора).

  • На этом месте сейчас расположена спортивная база «Солнечная», которую планируется реконструировать.

  • Проект включен в мастер-план развития Владивостокской городской агломерации.

  • Соглашение о сотрудничестве было подписано между правительством Приморского края и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики на Восточном экономическом форуме в сентябре 2025 года.

Планируемые объекты:

  • Гостиничный комплекс категории «четыре звезды» на 144 номера.

  • Пять апартаментных корпусов (по 24 номера каждый, всего 120 номеров).

  • Универсальный спортивный зал (площадью от 1000 до 1700 кв. м).

  • Водно-спортивный комплекс (площадью 3500−4500 кв. м).

  • Ресторан.

  • Открытый амфитеатр.

  • Склады.

  • Многоуровневые парковки.

  • Три моста (два автомобильно-пешеходных и один велопешеходный).

  • Новые инженерные сети.

  • Берегоукрепление ручья.

Сроки и этапы реализации:

  • Прием заявок о готовности к участию в конкурсе: с 10 апреля по 25 мая 2026 года.

  • Период проектирования и строительства: с 2026 по 2028 годы.

  • Ввод объекта в эксплуатацию: июль 2028 года.

  • Эксплуатация комплекса: оставшийся срок концессии (после 2028 года).

Финансирование проекта:

  • Федеральный бюджет: 2,47 млрд рублей.

  • Краевой бюджет: 1,1 млрд рублей (средства уже предусмотрены).

  • Собственные средства концессионера: 50 млн рублей.

  • Заемные средства: 3,33 млрд рублей.

Условия концессии:

  • Созданное имущество будет зарегистрировано в собственность Приморского края.

  • Концессионер обязуется предоставлять комплекс или его отдельные объекты для краевых нужд при необходимости.

Инициатор проекта:

  • Инициатором заключения концессионного соглашения является ООО «Комплекс семейного отдыха “Солнечный”».

  • Компания зарегистрирована в 2023 году в городе Красногорске Московской области.

  • Единственный учредитель и руководитель: Николай Шленцов, ранее руководивший проектом создания горнолыжного комплекса в Арсеньеве.

Продажа участка на Патрокле:

  • Земельный участок во Владивостоке под комплексное развитие площадью 1,8 га на улице Архангельской был продан компании СЗ «Стройиндустрия».

  • Застройщик предложил за участок более 500 млн рублей, что в 12 раз превысило начальную цену аукциона.

  • Участок будет реализован по договору КРТ под многоэтажную жилую застройку.

  • Градостроительный потенциал участка оценивается в 46 тысяч кв. метров.

