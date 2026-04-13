IT-сфера Казахстана привлекла свыше 200 млрд тенге инвестиций

В Казахстане продолжается рост инвестиций в IT-отрасль. О финансовых показателях сектора рассказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос о государственно-частном партнерстве, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

По его данным, на сегодняшний день в стране заключено 1 106 договоров государственно-частного партнерства. Часть из них приходится на цифровую сферу.

«По состоянию на 1 марта 2026 года в сфере IT заключено 25 договоров ГЧП на общую сумму 538,9 млрд тенге. Суммарный объем привлеченных инвестиций в IT-сферу посредством механизма ГЧП составляет 202 млрд тенге», — говорится в ответе.

Крупные проекты реализуются без участия бюджетных средств. Среди них — система электронных журналов и дневников «Күнделік», внедрение безбумажного документооборота в грузовых авиаперевозках e-Freight, а также автоматизированная система сбора данных об авиапассажирах.

Отдельно отмечается эффективность отдельных инициатив. Часть проектов реализуется без финансовых обязательств государства.

«Более 32%, или восемь проектов из числа заключенных договоров ГЧП в сфере IT, не требуют каких-либо выплат из бюджета, что обеспечило экономию свыше 49 млрд тенге бюджетных средств на создание объекта ГЧП (окупаемость затрат частного партнера обеспечивается за счет платы от потребителей)», — добавил Жумангарин.