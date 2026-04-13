IT-сфера Казахстана привлекла свыше 200 млрд тенге инвестиций

По его данным, на сегодняшний день в стране заключено 1 106 договоров государственно-частного партнерства. Часть из них приходится на цифровую сферу.
«По состоянию на 1 марта 2026 года в сфере IT заключено 25 договоров ГЧП на общую сумму 538,9 млрд тенге. Суммарный объем привлеченных инвестиций в IT-сферу посредством механизма ГЧП составляет 202 млрд тенге», — говорится в ответе.
Крупные проекты реализуются без участия бюджетных средств. Среди них — система электронных журналов и дневников «Күнделік», внедрение безбумажного документооборота в грузовых авиаперевозках e-Freight, а также автоматизированная система сбора данных об авиапассажирах.
Отдельно отмечается эффективность отдельных инициатив. Часть проектов реализуется без финансовых обязательств государства.
«Более 32%, или восемь проектов из числа заключенных договоров ГЧП в сфере IT, не требуют каких-либо выплат из бюджета, что обеспечило экономию свыше 49 млрд тенге бюджетных средств на создание объекта ГЧП (окупаемость затрат частного партнера обеспечивается за счет платы от потребителей)», — добавил Жумангарин.