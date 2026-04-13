Газ для омичей подорожает на 22%

На сайте Региональной энергетической комиссии Омской области появился проект приказа о повышении розничных тарифов на сжиженный газ, который поставляет «Омскгоргаз». Документ отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу до 16 апреля.
Согласно проекту, с 1 октября по 31 декабря 2026 года стоимость газа из групповых резервуарных установок составит 63,51 рубля за килограмм. Сейчас этот же объём стоит 51,90 рубля — рост почти на 22%. Для потребителей с приборами учёта цена вырастет со 117,81 до 144,16 рубля за кубометр.
В РЭК уточнили, что новые тарифы планируется ввести на четвёртый квартал 2026 года.
