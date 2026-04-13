Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре новых аэропорта построят в Казахстане до 2028 года — правительство

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Совещание по развитию транзитно-транспортного потенциала прошло в правительстве Казахстана с участием глав ведомств и экспертов.

Источник: Sputnik.kz

Как сообщил Кабмин, по итогам 2025 года в республике перевезли 20,8 млн пассажиров, в аэропортах обслужено 31,8 млн человек. Большой поток пришелся на мегаполисы, аэропорт Астаны обслужил 9,2 млн человек, а воздушная гавань Алматы — 12 млн человек.

До 2028 года в отрасли реализуют 11 инфраструктурных проектов, среди них: четыре новых аэропорта, две взлетно-посадочные полосы, а также модернизация имеющейся инфраструктуры в пяти городах. На 2026 год запланировано расширение международной маршрутной сети до 135 маршрутов в 30 стран. Для сравнения, в 2024 году было 115 маршрутов.

Также обеспечено снижение стоимости отечественного авиатоплива для казахстанских авиакомпаний.

«На сегодня цена в аэропортах составляет порядка $800 за тонну топлива, что делает ее более привлекательной по сравнению с соседними странами. В результате принятых комплексных мер в аэропорты Казахстана привлечены новые иностранные компании, среди которых Centrum Air (Узбекистан), Shiraq Avia (Армения), Martinair (Нидерланды), One Air (Великобритания), Atlas Air (США), MNG Airlines (Турция) и другие», — сообщили в правительстве.

На совещании подняли и проблемные вопросы отрасли. Премьер Олжас Бектенов указал на недоработки по закупу воздушных судов малой авиации. Он поручил министрам доработать механизмы финансирования для авиакомпаний, которым необходимы такие суда.

