Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области: на какую марку сильнее взлетела цена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля, ФедералПресс. В марте продолжится рост стоимости на автомобильное топливо в Нижегородской области. Сильнее всего в первый месяц подорожали в цене бензины АИ-92 и АИ-95.

В среднем, стоимость литра на эти марки выросла на 67 копеек по сравнению с февралем. По данным Нижегородстата, в марте на заправках региона средняя цена на бензин АИ-92 составила 62,91 рубля (рост более чем на один процент), а на АИ-95 — 67,94 рубля (плюс 0,99%).

Бензины марок АИ-98 в марте, в среднем, подорожали на 64 копейки (плюс 0,72%), достигнув 91,82 рублей за литр.

Меньше всего в марте увеличились цены на дизельное топливо: за его литр, в среднем, нужно было выложить 74,67 рублей. Это на 49 копеек дороже, чем было в феврале (плюс 0,66%).

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.