Бензин продолжает дорожать в Нижегородской области: на какую марку сильнее взлетела цена

В среднем, стоимость литра на эти марки выросла на 67 копеек по сравнению с февралем. По данным Нижегородстата, в марте на заправках региона средняя цена на бензин АИ-92 составила 62,91 рубля (рост более чем на один процент), а на АИ-95 — 67,94 рубля (плюс 0,99%).
Бензины марок АИ-98 в марте, в среднем, подорожали на 64 копейки (плюс 0,72%), достигнув 91,82 рублей за литр.
Меньше всего в марте увеличились цены на дизельное топливо: за его литр, в среднем, нужно было выложить 74,67 рублей. Это на 49 копеек дороже, чем было в феврале (плюс 0,66%).
