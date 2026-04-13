Заморозки до −4° угрожают посевам в Краснодарском крае

В ближайшие три ночи (14 — 16 апреля) в Краснодарском крае прогнозируют заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы может опуститься до — 1…-4°. В Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды назвали ситуацию опасным явлением.
Заморозки в этот период опасны и для садовых деревьев, и для овощей, и для посевов. Низкая температура может остановить процесс опыления цветов и завязывания плодов. А дожди могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний.
Ранее «Югополис» сообщал, что температура воздуха в первой половине текущей недели в Краснодарском крае будет ниже нормы. А атмосферное давление, наоборот, — выше нормы. На погоду влияет циклон, центр которого находится над Нижней Волгой. По всему краю возможны дожди, местами с грозами. В горах может пройти снег.