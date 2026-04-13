Рассмотрение дела о банкротстве Усольского химфармзавода снова отложили

Напомним, что в ноябре 2024 года межрайонная ИФНС № 24 по региону обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве предприятия. Первое судебное заседание по делу состоялось 28 января 2025 года. Рассмотрение иска несколько раз откладывалось. В августе суд перенесли на 16 сентября по инициативе налогового органа с целью заключения мирового соглашения. Затем рассмотрение дела перенесли на октябрь, а потом на декабрь. В декабре судебное заседание перенесли на февраль этого года. Затем рассмотрение дела было назначено на апрель.