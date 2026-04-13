В Омской области прокуратура начала проверку после обрушения козырька дома

Прокуратура оценит действия управляющей компании и органов местного самоуправления.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Омского района организовала проверку после сообщений в СМИ об обрушении козырька многоквартирного дома в поселке Ростовка. Инцидент произошел в ночь на 13 апреля.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В ходе выездной проверки прокуратура намерена дать оценку соблюдению жилищного законодательства со стороны управляющей организации, а также органов местного самоуправления.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль устранение последствий обрушения.