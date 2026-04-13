Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мост через реку Каячка обновят до октября-2026 под Новосибирском

Переправа находится у села Золотая Грива на 11 километре местной трассы.

Источник: Комсомольская правда

В Чулымском районе Новосибирской области дорожники начали обновлять мост через реку Каячка. Переправа находится у села Золотая Грива на 11 километре местной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Старый мост через реку уже полностью разобрали. Теперь на его месте построят современное сооружение. Строители не только заменят само мостовое полотно, но и полностью обновят всю переправу. Пока идут работы, машины пустили по временной объездной дороге. Ее специально сделали по проекту, чтобы жители соседних деревень и сел могли без проблем добираться до нужных мест.

Закончить реконструкцию и открыть новый мост планируют 15 октября 2026 года. Сейчас транспорт уже ездит в объезд.