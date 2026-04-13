В Новосибирске энергетики заменили больше 6 км теплосетей до наступления лета

Менять теплосети в разгар отопительного сезона технически сложнее, иногда это необходимо, чтобы обеспечить надежное прохождение долгой зимы без массовых отключений. Отопительный период в Новосибирске длится около 240 дней.
Все работы в рамках текущего ремонта проходили без отключения теплоснабжения — жители получали тепло по альтернативным схемам. Благодаря обновлению инфраструктуры удалось гарантировать бесперебойную подачу тепла более чем 116 многоквартирным домам, а также социальным и образовательным учреждениям, сообщили в АО «СГК-Новосибирск».
Бригады ремонтно-строительного управления и теплосетевых районов НТСК суммарно заменили 6,2 км теплосетей на 38 участках. В их число вошли как крупные магистральные, так и транзитные и внутриквартальные трубопроводы. Самые протяженные отрезки тепломагистралей обновили на улицах Трикотажной, Щетинкина, Бориса Богаткова и на Комсомольском проспекте.
Замена теплосети 1979 года постройки на улице Советской.
На Комсомольском проспекте заменили 670 метров труб диаметром 325 мм. Это позволило повысить надежность и качество теплоснабжения шести жилых домов, школы, общежития и еще трех объектов. Кроме того, от состояния данного участка зависят параметры подачи тепла в дома на улицах Ленина, Дмитрия Шамшурина, Вокзальной магистрали, а также в здание вокзала «Новосибирск-Главный».
В течение отопительного сезона теплоэнергетики заменили также 2,4 км транзитных трубопроводов, проложенных через технические подвалы жилых зданий. Самые протяженные участки находились в доме № 2 на улице Чемской (443 метра) и в доме № 23/1 на улице Нарымской (411 метров).
Замена транзитной теплосети в подвале жилого дома.
С учетом капитального ремонта и прогнозируемых объемов текущего ремонта компания СГК намерена заменить в Новосибирске 61 км теплосетей — это сопоставимо с показателями 2025 года. Как и в предыдущие годы, особое внимание будет уделено тепломагистралям.
В число наиболее значимых объектов для замены включены участки на улицах Связистов, Серебренниковской, Космической, Петухова, Кропоткина. Протяженность этих крупных отрезков составляет от 570 до 808 метров. Также запланирован капитальный ремонт теплосети на улице Зорге (686 метров, диаметр 300 мм).
Внутриквартальные сети обновят на улицах Троллейной, Перевозчикова, Сибиряков-Гвардейцев. Параллельно компания продолжит работу по модернизации насосных станций и тепловых пунктов.