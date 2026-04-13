Прокуратура разбирается с очередным «уставшим» мостом в Приморье

В Приморском крае прокуратура проводит проверку состояния моста через ручей Медвежий ключ, расположенного на 54 км + 136 м автодороги Осиновка — Рудная пристань. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
По результатам обследования, проведённого специалистами «Примавтодора» под контролем прокурора Анучинского района Алексея Тимченко, было выявлено частичное разрушение несущих конструкций моста. В связи с этим движение по мосту было частично ограничено, а также организован временный объезд.
Прокуратура намерена проверить действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостового сооружения, и принять комплекс мер после завершения проверки.
Этот случай является вторым за текущий год, когда ветхое состояние моста потребовало вмешательства «Примавтодора». В марте пришлось ограничить движение по мосту на автодороге Михайловка — Турий Рог между населёнными пунктами Ильинка и Платоно-Александровское, где было введено реверсивное движение для предотвращения перегрузки проседающей полосы.
С начала 2024 года в Приморском крае произошло более 10 случаев обрушения мостов. Следственный комитет начал расследование в отношении чиновников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
На территории края более 800 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают эксплуатироваться. Водителям крупногабаритного транспорта сложно найти маршрут, который не будет включать ни одного ветхого сооружения. Пункты весогабаритного контроля не спасают ситуацию, так как водители либо платят за перегруз, либо объезжают пункты там, где это запрещено, из-за более низких штрафов за нарушение.