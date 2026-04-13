Серная программа «Норникеля»: система утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе запущена в полном объеме

Технологическая цепочка Серной программы на НМЗ выстроена следующим образом: газ из печей взвешенной плавки поступает по газоходам на три линии производства серной кислоты, проходит мокрую очистку, охлаждается, затем направляется в контактные аппараты, где из диоксида превращается в триоксид — и уже потом из него получается серная кислота. Завершают цикл линии нейтрализации — они перерабатывают кислоту в гипс.