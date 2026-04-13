Серная программа «Норникеля»: система утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе запущена в полном объеме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Флагманский экологический проект «Норникеля» «Серная программа» вышел на финишную прямую. На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) введена в комплексное опробование третья линия производства серной кислоты и четвертая линия нейтрализации. В результате вся система утилизации диоксида серы запущена в полном объеме.
Генеральный директор «НН-Девелопмент» Виталий Муравьев подчеркнул: «Достигнута еще одна важная веха реализации Серной программы, которая позволяет выстроить устойчивую работу всего комплекса. Новые линии позволят не только выполнить поставленные задачи, но и повысить общую надежность системы».
Запуск всех линий позволит «Норникелю» вплотную приблизиться к выходу на проектную мощность и выполнению обязательств по федеральному проекту «Чистый воздух».
Технологическая цепочка Серной программы на НМЗ выстроена следующим образом: газ из печей взвешенной плавки поступает по газоходам на три линии производства серной кислоты, проходит мокрую очистку, охлаждается, затем направляется в контактные аппараты, где из диоксида превращается в триоксид — и уже потом из него получается серная кислота. Завершают цикл линии нейтрализации — они перерабатывают кислоту в гипс.
С начала 2026 года установки утилизировали 160 тысяч тонн диоксида серы. Пик загрузки цеха придется на вторую половину года, когда по плану предприятие выйдет на максимальные показатели и выполнит годовые обязательства.
Общий объем инвестиций в Серную программу оценивается в 300 млрд рублей. Реализация проекта позволит сократить выбросы диоксида серы по НМЗ на 90% от взятых за базу показателей 2020 года.
Несмотря на то, что строительно-монтажные работы почти завершены, Серная программа продолжает совершенствоваться: впереди этап технического перевооружения, который позволит улучшить отдельные технологические параметры и повысить надежность оборудования.
Напомним, запуск первой очереди «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе состоялся 25 октября 2023 года.
«Серная программа» «Норникеля» не имеет аналогов в мире по своим масштабам и является крупнейшим проектом Федеральной программы «Чистый воздух».