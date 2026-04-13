В МС-21 улучшили крыло без помощи импортных резиновых деталей

Всего в самолете заменили больше 70 зарубежных компонентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске продолжают импортозамещение самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной авиастроительной корпорации, конструкторы не просто убирают иностранные детали, но и находят решения, которые делают машину лучше. Недавно компания «Яковлев» получила патент на новую конструкцию закрылка.

— Раньше на МС-21 щель между секциями закрылков закрывали двумя резиновыми уплотнителями из-за рубежа. Но в полете напор воздуха их деформировал, и аэродинамика ухудшалась. Теперь инженеры разработали подвижный торец. Он сам заполняет щель в полете и убирается при взлете и посадке, без лишних моторов, — рассказывают в корпорации.

Новую деталь уже делают в Казани. Ее испытывают на полностью импортозамещенном МС-21−310. Всего в самолете заменили больше 70 зарубежных компонентов — бортовую электронику, систему кондиционирования, светотехнику и другое.