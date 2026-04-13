В МС-21 улучшили крыло без помощи импортных резиновых деталей

— Раньше на МС-21 щель между секциями закрылков закрывали двумя резиновыми уплотнителями из-за рубежа. Но в полете напор воздуха их деформировал, и аэродинамика ухудшалась. Теперь инженеры разработали подвижный торец. Он сам заполняет щель в полете и убирается при взлете и посадке, без лишних моторов, — рассказывают в корпорации.