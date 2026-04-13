В Омской области пресечена попытка ввоза 20 тонн миндаля

Специалисты омского регионального Управления Россельхознадзора предотвратили ввоз значительного объема небезопасной продукции, а именно очищенного миндаля общим весом 20 тонн. Как сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 13 апреля 2026 года, партию орехов транспортировали с территории Республики Казахстан в Омский регион.
«12 апреля 2026 года на ФКП “Исилькульский” (вблизи МАПП “Исилькуль”) должностные лица Управления Россельхознадзора по Омской области во взаимодействии с сотрудниками мобильной группы Омской таможни предотвратили незаконный ввоз на территорию Российской Федерации партии очищенных орехов миндаля общим весом 20 тонн. Груз следовал с территории Республики Казахстан», — указано в официальном релизе регионального Управления Россельхознадзора.
При проведении фитосанитарного надзора и проверке документов на груз, относящийся к категории высокого фитосанитарного риска, обнаружены серьезные недочеты.
«Сведения о стране происхождения продукции (Китайская Народная Республика), указанные в сертификате, не соответствовали данным на маркировочных ярлыках. Кроме того, на маркировочных ярлыках отсутствовала обязательная информация о стране производителе, что исключило возможность достоверной идентификации груза», — пояснили в ведомстве.
В связи с этим, как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской, фитосанитарный документ, который сопровождал указанную партию, был признан недействительным, а партия миндальных орехов, подвергшаяся задержанию, под надзором представителей Управления была отправлена обратно на территорию Республики Казахстан.
По факту несоблюдения норм импорта продукции на территорию Российской Федерации перевозчик был подвергнут административному наказанию согласно ст. 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, добавили в ведомстве.