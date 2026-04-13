4000 учителей обучат работе с БПЛА и VR в Нижнем Новгороде

В Мининском университете стартовала масштабная программа повышения квалификации для 4000 учителей физики, математики, химии, биологии и информатики со всего Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Обучение организовано по поручению Минпросвещения России в рамках комплексного плана Правительства РФ по развитию образовательной среды.
Программа направлена на подготовку кадров, способных обеспечить промышленное развитие и технологический суверенитет страны. Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, вуз фактически начал готовить «инженеров, способных объяснять». Особое внимание уделяется практическим навыкам работы с беспилотниками, виртуальной реальностью и нейросетями.
По словам первого проректора Государственного университета просвещения Евгения Малеванова, до 2030 года подобную переподготовку пройдут все профильные учителя страны. Это связано в том числе с обновлением учебных планов: уже в 2027 году ожидается выход нового учебника информатики с расширенным блоком по изучению искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что нижегородских родителей предупредили о «синдроме третьей четверти».