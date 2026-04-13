211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку

В Нижнем Новгороде 211 девятиклассников не смогли успешно пройти устное испытание по русскому языку. Этот экзамен является обязательным условием для допуска к основному государственному экзамену (ОГЭ). Информация об этом поступила от департамента образования города.
Экзамен состоялся 11 февраля, традиционно в следующую за началом месяца среду. Оценка проходила по системе «зачет/незачет».
Всего в Нижнем Новгороде в устном собеседовании приняли участие 15 327 учеников девятых классов. Наибольшая часть, а именно 14 804 человека (96,6% от общего числа), получили положительный результат. Еще 312 учащихся (2%) не смогли присутствовать на собеседовании по уважительным обстоятельствам.
Для тех, кто не справился с испытанием с первой попытки или по каким-либо причинам пропустил назначенный день, организаторы предусмотрели две дополнительные даты для пересдачи. Возможность повторно пройти устное собеседование будет предоставлена 11 марта и 20 апреля 2026 года.
Ранее сообщалось, что досрочный этап сдачи ЕГЭ стартует в нижегородских школах 20 марта.