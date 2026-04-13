На Урале швейную фабрику оштрафовали на 250 тысяч из-за просроченного экосбора

На Урале швейная фабрика просрочила платежи по экосбору и получила штраф.

Источник: Комсомольская правда

На Урале оштрафовали «Далматовскую швейную фабрику» из-за не выплаченного вовремя экологического сбора. Установлено, что предприятие в 2024 году вовремя не предоставило расчет экосбора, а также оплатило его с нарушением требований.

— ООО «ДШФ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.41.1 КоАП Российской Федерации «Неуплата в установленный срок экологического сбора», — сообщили в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Предприятию назначили штраф 250 тысяч рублей, однако, при назначении наказания учли, что швейная фабрика является малым предприятием, поэтому с учетом действующего законодательства организация заплатила 50% от назначенной суммы — 125 тысяч рублей.