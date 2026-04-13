Назван самый дешевый город Башкирии по ценам на молоко

Статистики опубликовали новые данные по ценам на молоко в магазинах Башкирии.

Источник: Башинформ

По данным Башстата, в марте 2026 года стоимость одного литра пастеризованного молока 2,5−3,2 процента жирности снизилась в среднем по республике до 92,35 рубля. В феврале цены на молоко были выше и достигали 93,47 рубля за литр.

При этом дешевле всего в марте этого года пастеризованное молоко обходилось жителям Нефтекамска — в среднем за 82,62 рубля. В Стерлитамаке в это же время, по данным выборочного мониторинга статистиков, оно стоило в среднем 89,01 рубля за литр, в Сибае — 92,54 рубля, в Уфе еще дороже — 94,73 рубля.

