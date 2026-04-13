Правила застройки центра Самары планируют утвердить к лету

Сейчас в границы исторического поселения входят 135 кварталов. Примерно 60% территории занимает особая зона охраны. Она обозначена на карте.
В особой зоне охраны действуют строгие ограничения: нельзя сносить объекты культурного наследия (ОКН) и нарушать их визуальное восприятие. Строительство допускается только на определенных участках.
Регламент же будет устанавливать требования к градостроительной деятельности в границах территории исторического поселения. Задача — сохранить ОКН, установить прозрачные и понятные алгоритмы действий для собственников земельных участков и для инвесторов.
«Застройщики смогут начать работу в историческом поселении, когда мы утвердим регламенты и понятные всем правила игры, которые не будут иметь двойного толкования. Работаем совместно с городской администрацией, минградом и ГИООКН. Планируем, что весной документ будет согласован и утвержден. Тогда сможем запустить постепенную реновацию исторического поселения», — рассказал Александр Фомин.
Врио министра напомнил, что ограничения, в частности, будут касаться высотности застройки:
«В моем понимании высота новостроек в старом городе должна быть на уровне 5−8 этажей, никаких 25-этажных “свечек”. Мы прорабатываем заградительные положения, чтобы не допустить появления таких высоток. Причем в этом плане не будет института отклонений».