На Левобережье Омска ради нового микрорайона снесут 20 частных домов

Постановление о комплексном развитии этой территории уже подписано.

Источник: Комсомольская правда

На сайте мэрии опубликовано постановление о комплексном развитии территории (КТР) на Левобережье Омска. Под снос в Кировском округе пойдут 20 частных домов.

Все они расположены в границах улиц 3-я Островская—4-я Островская. Территория участка, отданного под комплексную застройку, составляет 5,4 га. На месте старых домов здесь будет построен новый жилой квартал, состоящий из домов средней и высокой этажности. Как говорится в документе, по условиям (КТР) общая площадь жилой застройки, которую здесь планируется возвести, должна составить не менее 13000 кв. метров. Также в микрорайоне предусмотрена школа и детский сад.

Реализовать проект КТР планируется за 15 лет.

Ранее КП-Омск сообщала, что в центре Омска под КТР планируют снести более 150 домов.