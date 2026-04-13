Пермский край отправил 11 тысяч тонн технической щепы в два региона России

Россельхознадзор оформил на продукцию 200 карантинных сертификатов.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора в период с 1 января по 10 апреля оформил 200 карантинных сертификатов на техническую щепу из Прикамья. Предприятия региона отправили продукцию в два региона России.

Общий объем поставки составил 11,166 тыс. тонн. Получателями щепы стали Нижегородская область и Республика Башкортостан.

Отобранные в рамках досмотра образцы поступили для экспертизы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». По результатам лабораторных исследований карантинных вредных организмов не выявлено, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям.

В прошлом году за первые семь месяцев Нижегородская область и Башкортостан получили более 21 тыс. тонны щепы. Объем поставок к началу сентября Прикамье довело до 29 тыс. тонн.