Росрыболовство проведет эксперимент по вылову медуз в 2026 году

Вылов медуз в Азовском море при помощи специальных орудий лова проведут в 2026 году в формате эксперимента, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Источник: РБК

Вылов медуз в Азовском море при помощи специальных орудий лова проведут в 2026 году в формате эксперимента, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Медуз очень много в Азовском море. Наука оценивает примерно в 1 млн тонн. В этом году начнется эксперимент по специальным орудиям лова, которые должны будут показать или не показать эффективность этих орудий для того, чтобы их изымать. Он начнется в июле и продлится где-то до октября — ноября», — сказал он (цитата по ТАСС).

Шестаков добавил, что часть медуз планируют вылавливать и уничтожать ради экологического благополучия Азовского моря. Остальной улов будут использовать в промышленных целях, в том числе для производства желатина и коллагена. Кроме того, планируется использовать медуз для пищевых целей.

Накануне глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство рассмотрит идею монополии на вылов осетра в Азовском море, чтобы не допустить браконьерства.

