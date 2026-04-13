Проезд в поездах резко подорожал для свердловчан

Стоимость проезда в плацкартных вагонах дальнего следования увеличилась на 22% за месяц в Свердловской области. Об этом говорится в регулярном отчете Свердловскстата.

Источник: РИА "Новости"

Также за месяц в регионе на рынке услуг на 45% подорожала пересылка бумажных писем. В среднем на 10% стали дороже поездки в Египет, на Черноморское побережье и в страны Закавказья. Стоимость проезда в такси стала дешевле на 5%.

Что касается продуктов питания, то больше всего подорожали перцы, цена на которые выросла более чем на 17%. Следом идут помидоры (16%) и морковь (11%). Картофель стал дороже на 10%, яйца, капуста, свекла — на 8%. В то же время апельсины подешевели почти на 10%, а цена на огурцы снизилась на треть.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали аспирин (7%) и мужские ветровки (6%). Примерно на 5% в среднем стали дешевле препарат ренгалин, бумажные салфетки и одноразовые бритвенные станки.