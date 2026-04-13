Казахстан форсирует строительство ГПЗ на Карачаганаке

АЛМАТЫ, 13 апр — Sputnik. В Астане состоялось совещание по вопросам строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода.
Министр энергетики Ерлан Аккенженов подчеркнул, что возведение Карачаганакского ГПЗ мощностью до 5 млрд м³ газа в год — это ключевой элемент Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года.
«Для Казахстана этот завод имеет критическое значение, и бесконечно переносить сроки старта проекта неприемлемо. Государству нужен результат. Проект должен реализовываться динамично и в строгом соответствии с нашими национальными экономическими интересами. Ожидаем от консорциума конструктивной и оперативной позиции», — заявил Ерлан Аккенженов.
Отмечается, что на данный момент подтверждена экономическая целесообразность проекта и подписано соглашение о базовых принципах сотрудничества с китайской корпорацией CITIC Construction. Ведется подготовка к этапу FEED (базового проектирования), а также прорабатываются вопросы земельного участка, инфраструктуры и обеспечения сырьевой базой.
Единым оператором стратегического проекта станет нацкомпания «QazaqGaz».
Особое внимание уделили ходу переговорного процесса с иностранными акционерами Карачаганакского проекта.
По словам министра, важно гарантировать поставки сырого газа, согласования цен и интеграции завода с действующей инфраструктурой месторождения.