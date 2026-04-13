В Госдуме раскрыли, что подорожает в РФ из-за блокады Ормуза

По словам парламентария, закрытие морского коридора повлияет на цены в странах, которые зависят от поставок энергоресурсов из стран Ближнего Востока, что, в свою очередь, окажет воздействие на цены в России, так как часть продовольствия и промышленной продукции страна закупает за рубежом.
Депутат спрогнозировал рост цен на овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию. В перечне товаров, которые могут подняться в цене, — одежда и сельскохозяйственная техника. «Китай уже повысил цены на сельхозтехнику, а это существенный удар по нашему карману», — отметил собеседник RTVI.
Арефьев уточнил, что расходы на покупку импорта для России, скорее всего, будут компенсированы увеличением доходов от реализации углеводородов.
Парламентарий подчеркнул, что США, вероятно, предполагают, что из-за вызванного блокадой Ормузского пролива дефицита нефти повысится спрос на американскую нефть, но российские углеводороды стоят дешевле.
«Поэтому здесь Россия, с одной стороны, проигрывает, а с другой — выигрывает. Все будет зависеть от того, насколько гибкая будет политика и Европейского союза, и наша собственная», — добавил Арефьев.
В рамках блокады Ормуза США намерены препятствовать проходу любых судов через пролив, а также задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит. Тегеран заявил, что воспримет блокаду морских портов как пиратство.
Ранее в Совете безопасности России заявили, что ситуация на Ближнем Востоке создает дополнительные риски для продовольственной безопасности России.