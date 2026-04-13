В Госдуме раскрыли, что подорожает в РФ из-за блокады Ормуза

Блокада Ормузского пролива, которую с 13 апреля вводят американцы по распоряжению президента США Дональда Трампа, может повлиять на цены на промышленные и продовольственные товары в России. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам парламентария, закрытие морского коридора повлияет на цены в странах, которые зависят от поставок энергоресурсов из стран Ближнего Востока, что, в свою очередь, окажет воздействие на цены в России, так как часть продовольствия и промышленной продукции страна закупает за рубежом.

Депутат спрогнозировал рост цен на овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию. В перечне товаров, которые могут подняться в цене, — одежда и сельскохозяйственная техника. «Китай уже повысил цены на сельхозтехнику, а это существенный удар по нашему карману», — отметил собеседник RTVI.

Арефьев уточнил, что расходы на покупку импорта для России, скорее всего, будут компенсированы увеличением доходов от реализации углеводородов.

Парламентарий подчеркнул, что США, вероятно, предполагают, что из-за вызванного блокадой Ормузского пролива дефицита нефти повысится спрос на американскую нефть, но российские углеводороды стоят дешевле.

«Поэтому здесь Россия, с одной стороны, проигрывает, а с другой — выигрывает. Все будет зависеть от того, насколько гибкая будет политика и Европейского союза, и наша собственная», — добавил Арефьев.

Депутат выразил уверенность, что Россия способна предпринять действия, чтобы не оказаться в числе проигравших в противостоянии Ирана и США.

В рамках блокады Ормуза США намерены препятствовать проходу любых судов через пролив, а также задерживать корабли, заплатившие Ирану за транзит. Тегеран заявил, что воспримет блокаду морских портов как пиратство.

Ранее в Совете безопасности России заявили, что ситуация на Ближнем Востоке создает дополнительные риски для продовольственной безопасности России.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше