Нацбанк сказал, какие займы белорусы стали брать в 3,2 раза больше

Национальный банк сказал, какие займы белорусы стали брать в 3,2 раза больше.
«Объем рынка онлайн-заимствований в 2025 году вырос в 3,2 раза», — заметили в финансовом учреждении.
Через сервисы онлайн-заимствования в 2025 году было заключено 107,9 тысячи договоров займа. Общая сумма составила 60 миллионов рублей. Все суммы выдавались в национальной валюте. В основном преобладали краткосрочные займы (до 30 дней включительно). Средняя сумма составила 556 рублей.
В рамках одного договора минимальная сумма займа составляла 30 рублей, а максимальная — 3000 рублей.
