Капремонт многоэтажек на Кубани идет с опережением графика

В 263 домах Краснодарского края идет обновление жилищного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край продолжает масштабную программу капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день работы ведутся в 263 зданиях, а в 128 домах уже успешно завершены. Особое внимание уделяется комплексному подходу и долговечности отремонтированных объектов.

Масштабные работы по обновлению жилищного фонда охватили весь Краснодарский край. Лидерами по количеству ремонтируемых домов стали крупные города и районы: Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Кавказский и Динской районы, а также Туапсинский муниципальный округ.

«Капитальный ремонт домов остается одной из ключевых задач для повышения качества жизни. В последние годы программа реализуется с опережением графика, охватывая тысячи многоквартирных домов по всему региону», — сказал заместитель губернатора Евгений Пергун.

В рамках текущей кампании проводится более 450 различных видов работ. Наибольший объем приходится на фасады, крыши и лифты.