Акция «Внимание, переезд!» прошла в Волгоградской области

Профилактическую акцию «Внимание, переезд!» провели в Камышинском районе Волгоградской области для водителей легковых и грузовых автомобилей сотрудники Госавтоинспекции и специалисты Петроввальской дистанции.
Мероприятие состоялось на переезде, расположенном между станциями Камышин и Камышин-2, уточняют в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Организаторы напомнили участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила дорожного движения при пересечении железной дороги. Автомобилистам рассказали о тяжести последствий ДТП и мерах персональной ответственности для их виновников.