146 млн рублей получит Нижегородская область на цифровую медицину

Нижегородской области выделят более 146 млн рублей на развитие цифровых решений в здравоохранении. Средства поступят из федерального бюджета в рамках программы по информатизации отрасли. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства России.
Финансирование направят на развитие и интеграцию медицинских информационных систем. Речь идет о создании единой цифровой среды, где смогут взаимодействовать региональные и федеральные сервисы, а также система обязательного медицинского страхования.
Ожидается, что внедрение новых технологий позволит ускорить обмен данными между медучреждениями, повысит доступность услуг для пациентов и упростит работу врачей. Контроль за использованием средств возложен на Минздрав России — ведомство должно отчитаться о результатах до марта 2027 года.