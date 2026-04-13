146 млн рублей получит Нижегородская область на цифровую медицину

Средства пойдут на развитие медицинских информационных систем.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородской области выделят более 146 млн рублей на развитие цифровых решений в здравоохранении. Средства поступят из федерального бюджета в рамках программы по информатизации отрасли. Соответствующее распоряжение размещено на сайте правительства России.

Финансирование направят на развитие и интеграцию медицинских информационных систем. Речь идет о создании единой цифровой среды, где смогут взаимодействовать региональные и федеральные сервисы, а также система обязательного медицинского страхования.

Ожидается, что внедрение новых технологий позволит ускорить обмен данными между медучреждениями, повысит доступность услуг для пациентов и упростит работу врачей. Контроль за использованием средств возложен на Минздрав России — ведомство должно отчитаться о результатах до марта 2027 года.