На ремонт трассы Екатеринбург — Тюмень потратят 2 миллиарда рублей

На ремонт двух участков трассы Екатеринбург — Тюмень потратят более 2 миллиардов рублей. Это следует из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства.
Подрядчику предстоит отремонтировать два участка Тюменского тракта: от 104-го до 244-го километра и от 123-го до 546-го километра. На первый планируют направить 968,8 миллиона рублей, на второй — 1,04 миллиарда рублей.
Рабочим необходимо провести капитальный ремонт полотна, от разборки и демонтажа существующих конструкций до установки ограждений и освещения. Кроме этого, на сданный подрядчиком объект накладывается гарантия, до истечения которой он должен устранить дефекты. Например, гарантия на верхнее покрытие дороги — 5 лет, а на дорожные знаки — 10 лет.
Закончить работы необходимо до 15 июля 2027 года, а срок исполнения контракта — до 31 августа 2027 года.