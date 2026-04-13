Смольный выделил 330 млн рублей двум предприятиям на развитие роботизации

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение льготных займов двум предприятиям города. Общая сумма поддержки превысит 330 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Так, производитель зубных имплантов получит 307 миллионов рублей под 3 процента годовых на 60 месяцев. Средства будут направлены на покупку 20 роботизированных комплексов, что позволит снизить себестоимость продукции и увеличить производительность участка на 15 процентов.
Также Фонд поддержал заявку на получение 24,1 миллиона рублей под 5−7 процента годовых. Компания, занимающаяся производством полимерных труб для водоснабжения и отопления, приобретет газопоршневой электроагрегат и другое оборудование для электроснабжения, что поможет снизить потребление электроэнергии и затраты на её оплату.
— Развитие промышленности и предпринимательства является одним из приоритетов городского развития. В 2026 году Фонд планирует выделить городским производителям поддержку на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, — отметил губернатор Александр Беглов. По его словам, цель Фонда — поддержка промышленного производства, модернизация оборудования и создание новых рабочих мест. Благодаря этой поддержке в городе реализуется множество успешных инвестиционных проектов.