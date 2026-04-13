Смольный выделил 330 млн рублей двум предприятиям на развитие роботизации

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение льготных займов двум предприятиям города. Общая сумма поддержки превысит 330 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Так, производитель зубных имплантов получит 307 миллионов рублей под 3 процента годовых на 60 месяцев. Средства будут направлены на покупку 20 роботизированных комплексов, что позволит снизить себестоимость продукции и увеличить производительность участка на 15 процентов.