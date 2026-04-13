Смольный выделил 330 млн рублей двум предприятиям на развитие роботизации

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга поддержит два городских предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выделение льготных займов двум предприятиям города. Общая сумма поддержки превысит 330 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Так, производитель зубных имплантов получит 307 миллионов рублей под 3 процента годовых на 60 месяцев. Средства будут направлены на покупку 20 роботизированных комплексов, что позволит снизить себестоимость продукции и увеличить производительность участка на 15 процентов.

Также Фонд поддержал заявку на получение 24,1 миллиона рублей под 5−7 процента годовых. Компания, занимающаяся производством полимерных труб для водоснабжения и отопления, приобретет газопоршневой электроагрегат и другое оборудование для электроснабжения, что поможет снизить потребление электроэнергии и затраты на её оплату.

— Развитие промышленности и предпринимательства является одним из приоритетов городского развития. В 2026 году Фонд планирует выделить городским производителям поддержку на общую сумму 2,7 миллиарда рублей, — отметил губернатор Александр Беглов. По его словам, цель Фонда — поддержка промышленного производства, модернизация оборудования и создание новых рабочих мест. Благодаря этой поддержке в городе реализуется множество успешных инвестиционных проектов.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше