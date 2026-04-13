Первый миллион от турналога поступил в бюджет Нижнего Новгорода

За январь и февраль 2026 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 971,9 тысячи рублей в качестве туристического налога. Об этом сообщается в официальной сводке об исполнении бюджета города. Текущий показатель составляет 0,49% от установленного годового плана, который зафиксирован на уровне 200 миллионов рублей.
В целом за два месяца собственные доходы города исполнены на 2,98 миллиарда рублей, что соответствует 7,59% от плана. Налоговые доходы принесли в казну 2,29 миллиарда рублей, а неналоговые — 488,3 миллиона рублей. В частности, значительный вклад внесла работа платных парковок, пополнившая бюджет на 18,95 миллиона рублей.
С учетом безвозмездных поступлений, объем которых превысил 4,4 миллиарда рублей, общая сумма доходов Нижнего Новгорода с начала года достигла 7,28 миллиарда рублей. На данный момент общий бюджетный план на 2026 год исполнен на 9,41%.
