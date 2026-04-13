Первый миллион от турналога поступил в бюджет Нижнего Новгорода

За январь и февраль 2026 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 971,9 тысячи рублей в качестве туристического налога. Об этом сообщается в официальной сводке об исполнении бюджета города. Текущий показатель составляет 0,49% от установленного годового плана, который зафиксирован на уровне 200 миллионов рублей.