В Ростовской области отремонтируют 1,6 км дороги Миллерово — Вёшенская, информирует сайт донского правительства.
Ремонт участка автомобильной дороги Миллерово — Вёшенская от км 3+150 до км 4+750 намерены закончить к августу 2026 года. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Специалисты обещают обновить дорожное полотно, уложить горячие асфальтобетонные смеси, укрепить обочины, а также нанести новую разметку из термопластика.
Власти планируют направить на ремонт участка свыше 22,4 млн рублей.
«Эта дорога крайне важна для жителей Миллеровского района. Она напрямую улучшит качество ежедневных поездок для тысяч сельских жителей и повысит безопасность движения на участке, соединяющем Миллерово и Вёшенскую», — подчеркнула глава минтранса региона Алёна Беликова.