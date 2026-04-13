В Ростовской области отремонтируют 1,6 км дороги Миллерово — Вёшенская

Ремонт участка автомобильной дороги Миллерово — Вёшенская от км 3+150 до км 4+750 намерены закончить к августу 2026 года. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Специалисты обещают обновить дорожное полотно, уложить горячие асфальтобетонные смеси, укрепить обочины, а также нанести новую разметку из термопластика.